Evkur Yeni Malatyaspor transfere başladı

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 1 hafta kala 28 puanla ikinci sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da, devre arası transfer çalışmalarının başladığı belirtildi.

Süper Lig'de sezon devam ederken Avrupa turuna çıkarak, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından isimleri verilen bazı futbolcularla transfer görüşmeleri gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in, Bursaspor maçının ardından bu isimleri imza için Türkiye'ye davet edeceği öğrenildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un defans, orta saha ve forvet mevkileri için rapor sunduğu, yönetimin de kadroya en az 4 futbolcu dahil edeceği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda kadroda yer açmak için de belirlenen bazı isimlerle yolların ayrılacağı ifade edildi.