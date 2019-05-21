Evkur Yeni Malatyaspor U15 takımı Antalyaspor'u 1-0 yendi

Elit Ligi U15 Kategorisinde Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Yeni Malatyaspor U15 Takımı, Antalya'da düzenlenen finallerde karşılaştığı Antalyaspor U15 takımını 1-0 mağlup etti.

Türkiye finallerinde Beşiktaş, Bursaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Altınordu, Gençlerbirliği ve Trabzonspor gibi Türkiye'nin altyapıya önemli yatırımlar yapan kulüpleriyle mücadele eden Yeni Malatyaspor U15 takımı, Antalyaspor'u Mehmet Taştan'ın attığı golle 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

İlk maçında Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Rıza Açıkgöz'ün öğrencileri, ikinci maçta kazanarak yarı final için önemli bir engeli geride bıraktı.

Evkur Yeni Malatyaspor U15 takımı yarın Beşiktaş ile saat 17.00'de yarı finale çıkmak için kritik bir müsabakaya çıkacak.