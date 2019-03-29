Evkur Yeni Malatyaspor U15 takımı art arda ikinci kez finallerde

U15 kategorisinde bitime 2 hafta kala grubunda 2. sırada yer alan Yeni Malatyaspor U15 takımı en yakın takipçisinin 5 puan önünde şampiyonaya gitmeyi daha önce garantiledi.

Bu arada 2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto Gelişim Ligleri kapsamında oynanan Elit Ligler (U14-U15-U16-U17-U19) ve Bölgesel Gelişim Ligleri'ne(U17-U19) ait eleme müsabakaları ve Türkiye finalleri programı belirlendi.

Antalya Side'de oynanacak olan Elit Lig Türkiye finallerine, Spor Toto Gelişim Ligleri Statüsüne göre, U14, U15 ve U16 yaş kategorilerinde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8'er takım katılacak. 29 Nisan -7 Mayıs 2019 tarihleri arasında U16, 8-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında U14, 17-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında U15 Türkiye finalleri oynanacak. Elit U17 ve Elit U19 kategorilerinde ise Elit A ve Elit B gruplarını lider tamamlayan takımlar arasında tek maç eleme usulüne göre Elit Lig Süper Kupa müsabakaları oynanacak. Elit U17 ve U19 Ligi Süper Kupa müsabakaları için takımlar 31 Mayıs 2019 tarihinde organizasyona katılacak ve 1 Haziran 2019 tarihinde oynanacak Süper Kupa Müsabakaları sonrasında 2 Haziran 2019'da organizasyondan ayrılacak.

Elit Ligi U15 Kategorisi 4. Grup'ta yer alan Yeni Malatyaspor 15 genç takımı bitime 2 hafta kala 58 puanlı Trabzonspor'un bir maç eksiğiyle 5 puan gerisinde 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor'un en yakın takipçisi Çaykur Rizespor'un 48 puanı bulunuyor. Rıza Açıkgöz'ün çalıştırdığı Yeni Malatyaspor U15 takımı geçen sezon da aynı başarıyı elde etmiş, grup maçlarında güçlü rakiplerini geçememişti.