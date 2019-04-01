Evkur Yeni Malatyaspor U15 Takımı, Türkiye finalleri için gün sayıyor

Türkiye finallerini daha önce garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor U15 Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan finaller için gün sayıyor.

Altyapı koordinatörü Levent Doğandemir alınan başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başta başkanımız Adil Gevrek olmak üzere altyapı yöneticimiz Mehmet Maden, Kulüp Genel Müdürümüz Selçuk Günaydın, Sportif Direktörümüz Ali Ravcı, U-15 takımımızın teknik sorumlusu Rıza Açıkgöz, altyapı sorumlusu Murat uçkun ve bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Malatya'mızı Antalya'da yapılacak olan finallerde en iyi şekilde temsil edip güzel sonuçlarla dönmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor U15 takımının katılacağı finallerin tarihi açıklandı

29 Nisan-7 Mayıs 2019 tarihleri arasında U16, 8-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında U14, 17-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında U15 Türkiye finalleri oynanacak. Elit U17 ve Elit U19 kategorilerinde ise Elit A ve Elit B gruplarını lider tamamlayan takımlar arasında tek maç eleme usulüne göre Elit Lig Süper Kupa müsabakaları oynanacak. Elit U17 ve U19 Ligi Süper Kupa müsabakaları için takımlar 31 Mayıs 2019 tarihinde organizasyona katılacak ve 1 Haziran 2019 tarihinde oynanacak Süper Kupa Müsabakaları sonrasında 2 Haziran 2019'da organizasyondan ayrılacak.

Bölgesel Gelişim U17 Ligi eleme müsabakalarının 1. kademesi; Antalya/Side Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde, 8 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Bu müsabakalar neticesinde galip gelen 6 takım, 9 Nisan 2019 saat 14:00 itibari ile organizasyona katılacak, 11 Nisan 2019 tarihinde oynanacak 2. tur maçları sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde organizasyondan ayrılacak.

Oynanacak 1. kademe müsabakaları için seyahat organizasyonu ilgili kulüplerce yapılacak ve 2. turda mücadele etmeye hak kazanan takımlar TFF tarafından organize edilecek olan 2. tur organizasyonuna katılacak.

Bölgesel Gelişim U19 Ligi eleme müsabakalarının 1. kademesi ise yine Antalya/Side Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 14 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Bu müsabakalar neticesinde galip gelen 6 takım, 15 Nisan 2019 saat 14:00 itibari ile organizasyona katılacak, 17 Nisan 2019 tarihinde oynanacak 2. tur müsabakaları sonrasında 18 Nisan 2019 tarihinde organizasyondan ayrılacak.

Bölgesel Gelişim U17 ve U19 Ligi eleme maçlarının 1. kademe müsabakaları için seyahat organizasyonu ilgili kulüplerce yapılacak olup, 2. turda mücadele etmeye hak kazanan takımlar TFF tarafından organize edilecek olan 2. tur organizasyonuna katılacak.