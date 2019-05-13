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Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı ligde kalma yarışında yara aldı

Spor Toto Gelişim Ligleri U17 kategorisinde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı, deplasmanda Erzurumspor’a 2-1 mağlup olarak ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.

Spor Toto Gelişim Ligleri U17 kategorisinde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı, deplasmanda Erzurumspor'a 2-1 mağlup olarak ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.


Sezon başında aldığı kötü sonuçların ardından Tuncay Selçuk'un göreve geldiği U17 takımında son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından ligde kalma adına önemli bir avantaj yakalanmıştı.


Gelişim Ligi'nin 32. haftasında küme düşmesi kesinleşen Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor U17 takımı, rakibine sürpriz bir sonuçla 2-1 mağlup oldu.


Sarı kırmızılı gençler ligde kalma yolunda önemli bir engel olarak görülen Akhisar'ı ligin 31. haftasında 4-1 yenerek puanını 31'e yükseltmişti.


Erzurum karşısında Okan Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçen Malatyalı gençler, ev sahibi takımın arka arkaya bulduğu gollerle 2-1 geriye düştü.


Müsabaka bu sonuçla tamamlanınca Yeni Malatyaspor U17 ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı.


Öte yandan Spor Toto Gelişim Ligi U19 kategorisinde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor U19 takımı ise Erzurumspor U19 takımıyla 1-1 berabere kaldı. Murat Uçkun'un talebeleri ligde kalmayı daha önce garantilemişti.

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