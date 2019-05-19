Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı umutlarını son haftaya taşıdı

Spor Toto Gelişim Ligleri U17 kategorisinde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı, sahasında Antalyaspor'u 3-0 yenerek ligde kalma mücadelesini sürdürdü.

Sezon başında aldığı kötü sonuçların ardından Tuncay Selçuk'un göreve geldiği U17 takımında gelişim gösteremeyen birçok futbolcu gönderilmiş, yerlerine ise bazı takviyeler yapılmıştı. Kadronun önemli bir bölümünün değişmesinin ardından yükselişe geçen sarı kırmızılılar, son haftalardaki çıkışana geçen hafta aldığı şok Erzurum yenilgisiyle büyük yara almıştı.

Sarı kırmızılı gençler ligde kalma yolunda önemli bir engel olarak görülen Antalyaspor'u ligin 33. haftasında 3-0 yenerek puanını 34'e yükseltti. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde oynanan maçta Evkur Yeni Malatyaspor rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koydu.

Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı, ligin 34. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Rakibi Sivasspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.