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Evkur Yeni Malatyaspor U19 deplasmanda galip

Evkur Yeni Malatyaspor U19 Takımı, ligin 30.

haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı.


Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde İlkay Selçuk'un yönettiği mücadelede tempo oldukça yüksekti.


Gol düellosuna sahne olan müsabakayı Evkur Yeni Malatyaspor U19 takımı İbrahim Güneş, Buğra Kavaklı ve Sedat Karademir'in kaydettiği gollerle 3-2 kazandı.


Lig sonunda en alttan 3 takımın küme düşeceği U19'da Malatya altyapısı aldığı bu galibiyetle büyük avantaj elde etti.


Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor U17 takımı ise Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Ligde üst üste 2 hafta galip gelerek çıkış yakalayan U17, alttaki rakiplerin yenildiği haftada eline geçen fırsatı kullanamadı.

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