İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 33.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam ediyor.


Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 47 puanla 5. sırada bulunan sarı-kırmızılılar ligin 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve Avrupa hedefinde önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılarda, takımın teknik sorumlusu Ali Ravcı nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sarı kart cezalısı Chebake dışında bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi futbolcularıyla basın toplantısı düzenleyen Ali Ravcı, rehavet uyarısı yaptı.


Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.