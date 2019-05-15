Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Antalyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 47 puanla 5. sırada bulunan sarı-kırmızılılar ligin 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve Avrupa hedefinde önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılılarda, takımın teknik sorumlusu Ali Ravcı nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sarı kart cezalısı Chebake dışında bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi futbolcularıyla basın toplantısı düzenleyen Ali Ravcı, rehavet uyarısı yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.