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Evkur Yeni Malatyaspor'da Arturo Mina sevinci

Süper Lig’de haftayı Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da Ekvadorlu stoper Arturo Mina sevinci yaşanıyor.

Süper Lig'de haftayı Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da Ekvadorlu stoper Arturo Mina sevinci yaşanıyor.


Geçen hafta içi yapılan antrenmanda arka adalesinden sakatlanan Mina takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığının tedavisi için Sırbistan'a gönderilen ve bu nedenle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Mina'nın perşembe günü Galatasaray ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında görev yapabileceği açıklandı.


Bu sezon başı sakatlıklarla dertten kurtulmayan sarı-kırmızılılarda savunma hattında görev yapan Mustafa Akbaş ve Erkan Kaş'ın yokluğunda gözlerin çevrildiği Mina'dan iyi haber gelmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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