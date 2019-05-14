Evkur Yeni Malatyaspor'da Avrupa hesapları

Evkur Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Ali Ravcı, ligde işlerinin bitmediğini kaydederek, "Daha iki haftamız var. İki haftayı da iyi bir şekilde geçirmenin hesaplarını yapıyoruz" dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, ligde 3'te 3 yaptıklarını anımsatarak, puansal olarak harika bir durumda olduklarını ifade etti.

Ligde geride kalan 3 haftalık süre içerisinde futbolcuların inanılmaz bir reaksiyon gösterdiklerini dile getiren Ravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahadaki mücadeleleri, saha içerisinde vazgeçmeyen bir ruh içerisinde olmaları ki, kendilerine sürekli söylediğimiz gibi 'vazgeçmeyen bir takımı ve de bir kişiyi asla ve asla hiç kimse yenemez.' Bizde saha içerisinde kazanmak için istekli ve özellikle de coşkulu oynadığımız zaman ki buna içeride oynadığımız maçlarda bizimle beraber olup, bizi destekleyen taraftarımızın da coşkusu dahil olunca çok daha güzel bir maç ortaya çıktı. Keyifli bir maçtı. İkinci yarı özellikle rakibin çok fazla üzerimize geleceğini ve risk alacağını biliyorduk. Zaten Bifouma, Kamara ve Adem gibi hızlı hücum oyuncularımız var. Onları iyi değerlendirdik. Değerlendirdiğimiz pozisyonlarla değerlendiremediklerimiz de vardı. Keza rakibinde o şekilde. Netice olarak hem seyir zevki açısından taraftarlar iyi bir maç izlediler hem de oyuncularımız oynadıkları oyundan zevk aldılar. Güzel bir maç oldu."

Ravcı, haftayı 3 puanla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, bu hafta Antalyaspor ile oynadıktan sonra evlerinde Bursaspor ile oynayacakları karşılaşmayla ligi tamamlayacaklarını kaydetti.

“Hata yapmalarına kızmıyorum”

Antalyaspor ve Bursaspor maçlarını da iyi geçirmek istediklerini belirten Ravcı, çalışmalarına da başladıklarını ifade etti.

Ravcı, bir gazetecinin 'Futbolcuların kendilerini bu kadar rahat hissetmelerinin arkasında ne var?' sorusuna, "Hepsi üst düzey profesyonel futbolcular. Bizim aslında onlara çok fazla da özellikle ligin sonlarına doğru yaklaştığımızda taktiksel ya da fiziki anlamda verebileceğimiz herhangi bir şey yok. Zaten verilmez de. Benim sadece onlara da başından beri söylediğim; sadece 'futbolun temel prensiplerine göre oynadıkları bölgede yapılması gereken işlerinizi yapın, ekstra bir gücünüz kalmışsa onu da arkadaşlarınızla paylaşın.' Artı ben onların hata yapmalarına asla kızmıyorum. Tabi ki hata yapacaklar. Futbol hatalar oyunu, zaten yapıyorlar da. Biraz işin açıkçası oyun içerisinde mental olarak rahatlamaları için onları serbest bırakıyorum. Oyundan zevk almalarını istiyorum. Bu demek değildir ki düzensiz bir oyun akışı sunuyoruz kendilerine. Elbette ki rakibin zayıf ve güçlü yönlerini maçtan önce analizini yapıp, kendilerine anlatıyoruz. Bizim özellikle ne yapacağımız daha önemli olduğunuz onlara aktarmaya çalışıyoruz. Rakiplerin çok fazlada bu saatten sonra herhangi bir saha içerisinde ne yapıp yapmayacaklarıyla ilgili değil de bizim saha içerisinde ne yapacağımızla ilgili daha çok kendileriyle bir paylaşımda bulundum. Onlarda zaten sahada gerekeni yaptılar. İyi oynuyorlar, mücadele ediyorlar. Her şeyden önemlisi istiyorlar, bu da bizi dolayısıyla mutlu ediyor" şeklinde cevap verdi.

Ravcı, sağ bek oyuncusu İssam Chebake'nin cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyeceğini kaydederek, bir kaç oyuncunun maçtan dolayı ufak tefek sakatlıklarının olduğunun, tedavilerinin devam ettiğini ancak maç gününe kadar bir eksiklerinin olmayacağını ifade etti.