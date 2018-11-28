Evkur Yeni Malatyaspor'da Donald ve Guilherme müjdesi

Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcu sayısının artmasının ardından bir açıklama yapan kulüp doktoru Talat Turgut, durumları merak edilen futbolcularla ilgili bilgiler verdi. Turgut, Donald ve Guilherme'nin Akhisarspor maçına yetişeceğini söyledi.

Mitchell Donald ve Guilherme Costa Marguez'in Akhisarspor maçına yetişeceklerini belirten Talat Turgut, “Sakat olan oyuncularımızdan kalecimiz Ertaç Özbir'in tedavisinde artık sona gelindi. Oyuncumuzu 4-5 gün içerisinde takımla birlikte antrenmanlara dahil edebileceğimizi öngörüyoruz. Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleşen son antrenmanda savunma oyuncumuz Sadık Çiftpınar'ın tendonunda hemsing (kasık zorlanması) oluşmuştu. Futbolcumuzun sağlığı şu an iyi ve antrenmanlarına devam ediyor. Ekvator Milli Takımı formasıyla çıktığı maçta oyuncumuz Mina'nın yaşadığı sakatlık var. Henüz takıma dahil olmadı. Kontrollerini yaptıktan sonra kendisini bir hafta içerisinde tekrar takıma dahil edeceğimizi düşünüyoruz. Sol bek oyuncumuz Erkan Kaş, Kasımpaşa maçında ayak başparmağına bir darbe aldı. Bu oyuncumuzun hastanede gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra durumunu değerlendireceğiz. Bilindiği üzere Ömer Şişmanoğlu tedavisinin ardından takımla antrenmanlara başlamıştı. Herhangi bir sıkıntısının olmadığı değerlendirildi. Khalid Boutaib, Fas Milli Takımı antrenmanında ayak bileğinden rahatsızlanmıştı ve tedavisini biz burada yaptık. Kasımpaşa maçında da gayet iyiydi ve 90 dakika oynayabildi. Maçtan sonra biraz ağrısının olduğunu söyledi ve kendisini bugün tekrar tedaviye aldık. Perşembe günü takımla birlikte antrenmanını yapabilecek düzeye gelecektir. Mitchell Donald'ın tedavisinde mesafe kat ettik. Oyuncumuzu çarşamba günü takımla birlikte antrenmana dahil etmeyi düşünüyoruz. Kasımpaşa maçında son anda kadrodan çıkarılan Guilherme de perşembe günü takımla birlikte antrenmanlarına başlayacak” diye konuştu.