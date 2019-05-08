Evkur Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Ali Ravcı nezaretinde tam kadro yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken, futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kondisyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenman öncesi futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Ali Ravcı, son 2 haftada alınan sonuçlar ve ortaya konan futboldan memnun olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Michael Donald hafta sonu oynayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.