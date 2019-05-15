Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular Avrupa hedefinde kararlı

Evkur Yeni Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, "Sağ olsun Ali Hoca bizi zaten tanıyordu. Bize güven verdi, destekledi biz de onun güvenini boşa çıkarmadık, elimizden geleni yaptık. Taraftarlarımıza Avrupa'yı armağan edeceğiz" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Yıldırım, ligi ilk 5 içerisinde bitirip Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

"Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefliyoruz"

Erzurum karşısında iyi bir oyun sergilediklerini kaydeden Murat, "Güzel bir çıkış yakaladık, özellikle son maçta da kalitemizi gösterdik. Seyir zevki yüksek, bol pozisyonlu bir maça çıktık ve maçı kazandık. Tabii ki Erzurum için üzücü bir olay oldu. Onlar da son şanslarından birini kaybettiler. İnşallah onlar da ellerinden geleni yapıp ligde kalmayı başarırlar. Ama biz kendimizi düşünüp ligi ilk 5 içerisinde bitirip Avrupa Ligi'ne gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Taraftarlarımıza Avrupa'yı armağan edeceğiz" dedi.

"İnşallah bu hafta da 4 te 4 olur"

Murat Yıldırım, bu hafta oynayacakları Antalya maçını da kazanarak 4'te 4 yapmak istediklerini de ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sağ olsun Ali Hoca bizi zaten tanıyordu. Bize güven verdi, destekledi biz de onun güvenini boşa çıkarmadık, elimizden geleni yaptık. Tabii ki böyle iyi sonuçlar alınca moraller de çok iyi oluyor. 3'te 3 yaptık. Bakılınca bu sezon ilk defa 3'te 3 yaptık. İnşallah bu hafta da 4'te 4 olur. Antalya maçını da kazanıp yerimizi garantilemek istiyoruz."