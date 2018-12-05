Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular ligde ve kupada iddialı

Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Arturo Rafeal Mina Meza, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarında ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Arturo Mina ve golcü futbolcu Eren Tozlu Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mina, sakatlık sürecini atlattığını ifade ederek, "Allah'a şükür iyiyim. Önümüzdeki maçlarda oynayabilecek kuvvete ulaştığımı düşünüyorum" dedi.

“Bir sakatlık yaşadım ama şimdi iyiyim"

Ekvadorlu futbolcu, milli takıma davet edilme sürecine ilişkin, "İyi çalışmıştım ve böyle bir şeyi bekliyordum. Tabi milli takıma davet edilmeniz size daha çok öz güven veriyor. Daha farklı bir seviye olarak düşünüyorum. Milli takım da iyi geçti, Peru'yu deplasmanda 2-0 yendik. Tabi ufak bir sakatlık yaşadım ama şimdi iyiyim" değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimiz çok çalışıyoruz”

Takımdaki forma rekabetinin sağlıklı olduğunu ifade eden Mina, "Hepimiz çok çalışıyoruz. Burada kararı verecek olan hocamız. Her şeyden önemlisi biz bir ekibiz ama sağlıklı ve güzel bir rekabet olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Mina, lig ve kupa maçlarında ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydederek, "Kısa zamanda 5 maç oynayacağız. Bizim buna hazır olduğumuzu hissediyorum. Ne gerekliyse onu yapacağız" dedi.

Eren: "Finale kadar gidebiliriz"

E.Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu ise Ziraat Türkiye Kupası'nı ciddiye aldıklarını ifade ederek, ligdeki takımların durumlarına baktıklarında kupada finale kadar gidebileceklerini söyledi.

Tozlu, Akhisarspor maçında aldıkları beraberlikten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Maça da aslında iyi başladık. İlk yarının sonunda golü bulduk ve devre arasına avantajlı girdik. İkinci yarıda oyun bizim elimizdeyken basit bir gol yedik ve berabere kaldık. Tabi ki üzgünüz, kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Akhisar da hafta içi maç oynamış ve yorgun gelmişti. Neticede bu maçı geride bıraktık. Önümüzde zorlu bir Erzurum maçı var, o maça konsantre olacağız" açıklamasını yaptı.

“Oynadığım sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum”

Tozlu, maçta süre aldığı bölümde elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Takımıma faydalı olmaya çalıştım. Uzun süre oynamayıp daha sonra oynayınca illa ki maç eksiği oluyor, bunu da oynayarak gideriyorsunuz. Oynadığım sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bundan sonrada bu şekilde devam edecek."

"Kupa maçlarını da ciddiye alıyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getiren Tozlu, "Kupa maçlarını da ciddiye alıyoruz. Bu sene Beşiktaş kupada yok, Fenerbahçe ve Galatasaray ise ligde kötü durumdalar. Aslında kupayı biraz ciddiye aldığımız zaman belki de finale kadar gidebiliriz. O yüzden kupayı da ciddiye alıyoruz" diye konuştu.