Evkur Yeni Malatyaspor'da galibiyet hesapları

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bütün futbolcular katılırken, Teknik Direktör Erol Bulut'un geçen haftaki Galatasaray maçındaki kadrodan sadece Mustafa Akbaş'ı 11'e monte edeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Robin Yalçın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kaleyle sona erdi. Antrenman başında futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştiren Erol Bulut, galip gelmeleri gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

E. Yeni Malatyaspor A.Alanyaspor maçının son çalışmasını yarın yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.