Evkur Yeni Malatyaspor'da kadroda mecburi revizyon

Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik sorumlu Ali Ravcı, eksiklerden dolayı ideal kadro oluşturma konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Sarı kırmızılı takımda sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra formsuz oyuncuların da sayısının fazla oluşu teknik sorumlu Ali Ravcı'yı zorunlu olarak revizyona gitme kararına itiyor. Malatya temsilcisinde Ömer Şişmanoğlu ve Bifouma kart cezalısı oldukları için hafta sonu oynanacak Bursa maçında sahada yer alamayacak. Bunun dışında sakatlıklarını öne sürüp antrenmana katılmayan Guiherme, Donald ve Pereira'nın da Bursa maçında görev alma ihtimallerinin düşük olduğu öğrenildi.

Sahasındaki son maçta Avrupa kupalarına katılabilmesi için kazanması gereken Bursaspor maçı öncesi ideal kadro oluşturma sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılıların hocası Ali Ravcı'nın bu gelişmelerden sonra zorunlu revizyona gideceği ifade ediliyor.

Ravcı'nın Bursaspor maçında Barış Alıcı, Ahmet Ildız ve Eren Tozlu'ya ilk on birde görev vereceği tahmin ediliyor.