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Evkur Yeni Malatyaspor'da kulüp çalışanlarına iftar

Evkur Yeni Malatyaspor yöneticileri, altyapı antrenörleri ve çalışanları sarı kırmızılı yönetim tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.


Nurettin Soykan Tesisleri'nin bahçesindeki iftar yemeğine; Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyesi Nusret Çaylak, altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Sportif Direktör Ali Ravcı, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün büyük bir aile olduğunu söyledi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Ravcı, “Bu güzel ve rahmeti bol ayda bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Belki mesaimiz dolayısıyla hemen her gün bir aradayız ama iftar sofrası başında birlikte olmak başka bir duygu. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü büyük bir aile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü kocaman bir ailedir. Biz de bu kocaman ailenin birer parçasıyız. İnşallah daha güzel günlerde ve başarılarda bir arada olmak da nasip olur” diye konuştu.

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