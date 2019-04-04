Evkur Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın ayak parmağı kırıldı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıkları devam ederken, kupa maçında sakatlanan defans oyuncusu Mustafa Akbaş'ın ayak parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Rakibiyle kupada Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde İstanbul'da 0-0 berabere kalarak avantaj elde eden Malatya temsilcisi, şimdi de ligde puan almanın hesaplarını yapıyor. Ligde 37 puanla 5. sırada bulunan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, güçlü rakibinden puan alarak sıralamada rahatlamak istiyor. Erol Bulut yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıkları sürdüren Yeni Malatyaspor'da ayak parmağı kırılan Mustafa Akbaş antrenmana katılmadı. Başarılı savunmacının Galatasaray maçına yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Ravcı: "Galatasaray'dan puan almak istiyoruz"

Bu arada takımın son durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan sportif direktör Ali Ravcı, kupadaki iyi oyunlarını ligde de sergilemek istediklerini söyledi. Galatasaray takımının ligin en formda takımlarından birisi olduğunu belirten Ravcı, “Rakibimizle kupadaki ilk randevumuz bizim adımıza olumlu bir skorla sonuçlandı. Tabii daha iyisini de yapabilirdik. Amacımız bu hafta lig maçında da aynı oyunumuzu biraz daha geliştirerek güçlü rakibimizden puan almak. Hazırlıklarımız bu doğrultuda devam ediyor. Takımdaki tek eksiğimiz Mustafa Akbaş. Kupa müsabakasında bir pozisyonda aldığı darbe neticesinde parmağında küçük bir kırık tespit edildi. Maçta oynayıp oynayamayacağına yarın karar verilecek” diye konuştu.