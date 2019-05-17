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Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurul 2 Haziran'da yapılacak

Evkur Yeni Malatyaspor’da seçimli olağan genel kurulun 2 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulun 2 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklandı.


Sarı-kırmızılı kulüpte geçen hafta açıklanan mali kongre tarihinin ardından seçimli olağan kongrenin yapılış tarihi de belli oldu.


Şuana kadar ciddi bir adayın talip olmadığı kulüp, yeni başkanını 2 Haziran Pazar günü seçecek.


Mevcut başkan Adil Gevrek'in güçlü bir yönetimle yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nden seçimli olağan kongre tarihiyle ilgili şu açıklama yapıldı:


““Kulübümüzün seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı; 02.06.2019 Pazar günü saat 10.00'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacak olup, çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 09.06. 2019 Pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır.”

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