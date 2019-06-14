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Evkur Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın coşkusu

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon için Sergen Yalçın ile anlaşılması sarı-kırmızılı taraftarları memnun etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon için Sergen Yalçın ile anlaşılması sarı-kırmızılı taraftarları memnun etti.


Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin Erol Bulut'un istifasının ardından yaşanan teknik adam belirsizliğini Sergen Yalçın ismiyle doldurması camiayı mutlu etti.


Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edilecek olması nedeniyle takımın iyi bir teknik adama emanet edilmesini bekleyen Malatya taraftarlarının bu beklentisi karşılığını buldu.


İstanbul'daki imza törenine ilgi gösteren Malatyalılar, atılan imzaların ardından başarılı hocayla fotoğraf çektirme yarışına girdi.


Genç hoca gösterilen ilgiden memnun kalırken, taraftarların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.


Evkur Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile tazminat maddesi içermeyen 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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