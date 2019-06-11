Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim kolları sıvadı

İşimiz her zamankinden daha da zor diye düşünüyorum. Anlaşmaya vardığımız Sergen Yalçın hocamızın da kalitesiyle bu ağır yükün altından kalkmak istiyoruz. Hocamız oldukça heyecanlı ve aç” dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yeni yönetim kurulunda yer alan Erdal Gündüz, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan kongre sonucu yeniden göreve geldiklerini ve bu süreçte işlerinin biraz daha zor olduğunu kaydeden Gündüz, “Geçen pazar yapılan kongre sonucu yeniden göreve geldik, umarım hayırlısı olur. Başkanımız Adil Gevrek bize yeni dönemde de ihtiyacının olduğunu söyledi ve biz de seve seve kabul ettik. Umarım güzel bir 3 yıllık dönemimiz daha olur. Yıllardır yol arkadaşlığı yaptığımız yöneticilere de hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.

“Türkiye'de ses getireceklerine inanıyorum”

Gündüz, önlerinde bulunan zorlu sürece de değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sezon Türkiye Kupası ile birlikte 3 kulvarda birden mücadele edeceğiz. Tabi ki işimiz her zamankinden daha da zor diye düşünüyorum. Anlaşmaya vardığımız Sergen Yalçın hocamızın da kalitesiyle bu ağır yükün altından kalkmak istiyoruz. Hocamız oldukça heyecanlı ve aç. 'Hemen işe koyulalım ve iyi bir takım kurmak için çaba harcayalım' diyor. Yönetim olarak kendisine güvenimiz sonsuz. Transfer çalışmalarına da başladık diyebilirim. Listemizde oldukça kaliteli isimler var. Bu sezon lig bizim için erken başlayacak. Bu bilinçle elimizi çabuk tutmak istiyoruz. Transferde özellikle Avrupa pazarından tespit ettiğimiz futbolcular var. Onların da gelmesi halinde Türkiye'de ses getireceklerine inanıyorum.”