Evkur Yeni Malatyaspor'da yönetim mali açıdan ibra edildi

Evkur Yeni Malatyaspor'un yıllık olağan mali genel kurul toplantısını geçen sezonki 26 Milyon TL'lik borcunun 11 milyon 500 Bin TL'ye düştüğü açıklandı. Yapılan mali genel kurul sonucu Adil Gevrek yönetimi mali açıdan ibra edildi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştiren genel kurulda Divan Başkanlığını Naci Şavata yaptı. Mali kurulda söz verilen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, 5 yıl içerisinde Malatya futboluna çok güzel gelişmelerin olduğunu ifade ederek, “Beraber üzüldüğümüz ve sevindiğimiz anlar oldu ama sonuç olarak bugün bulunduğumuz yerde Evkur Malatyaspor'un beş yılına bakıldığında ‘3 yıl içerisinde Süper Lig'e çıkacağız' dedik. Allah bizi mahcup etmedi, sizlerin, taraftarlarımızın desteğiyle işadamlarımız, siyasetçilerimizle şehir olarak biz bunu başardık” dedi. Malatyalıların takıma sahip çıkması gerektiğini dile getiren Gevrek, “Herkesin takıma destek vermesi lazım. Bir olmamız, birlikte hareket etmemiz lazım, ortak paydamız Malatyaspor ise konu ne olursa olsun etrafından toplanmamız gerekiyor. Malatya'mızın Evkur Malatyaspor'a destek vermesi lazım” şeklinde konuştu.

“200 dönüm arazi verilirse oraya Türkiye'nin en güzel tesisini yapacağız”

Gevrek, 5 yılda sportif anlamda başarıyı yakaladıklarını anlatarak, “Biz her zaman sportif anlamda başarı yetmez dedik. Altyapıda ve ekonomi anlamında da bizim ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. A takımımız Nurettin Soykan Tesisleri'nden yeni yapılan binaya geçti, o tesisi de altyapıya tahsis ettik. 44 çocuğumuz Nurettin Soykan Tesisleri'nde kalıyor. Çocuklarımızın okul masrafları da dahil her şeyleri karşılanıyor. Yeni tesise geçtikten sonra iki saha yaptık, alt yapının sahası yapıldı. Altyapıya yatırım yapmalıyız. Bizim niyetimiz Malatyaspor'a güzel bir tesis yapmak. Tabi bu tek başımıza yapacağımız bir şey değil ama bu sefer bunu yapmaya yaklaştık. Yer bulmakta zorlanıyorduk. Yeni Malaya Stadyumu'muzun yanında İnönü Üniversitesi'ne ait yeri istedik, yanında da yine üniversiteye ait bir alan var. 200 dönüm arazi verilirse oraya Türkiye'nin en güzel tesisini yapacağız, sadece yerin bize verilmesi yeterli kimseden bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Üretip satarsanız kulüp para kazanır"

Gevrek, geçen yılki olağan mali kongrede borcun 26 milyon TL olduğunu anımsatarak, “3 milyon TL alacağımız vardı ve geçen seneyi 23 milyon TL borçla devrettik. Sportif anlamda başarılı önemli ama ekonomi anlamında da bizim mutlaka başarılı olmamız lazım çünkü Malatya şehri olarak biz bunun acısını hep birlikte yaşadık. Eski Malatyaspor'umuz nerelerden nerelere gitti. Bunun tek sebebi ekonomi anlamında yaşanan sıkıntılar. Bu sene ekonomi anlamında biz hedef koyduk, ‘ne olursa olsun borcu, mevcut olan borcun altına düşüreceğiz' dedik. Çok şükür bugün ki tabloya baktığımızda ligde beşinci sıradayız ama benim önemsediğim bugün ki mali tablodur. Bana göre burada en büyük başarı budur. Bugün ki tabloya baktığımız zaman 11 milyon 500 bin TL borcumuz var. Anadolu takımlarına baktığınız zaman kendi gelirlerimizle geçinmemiz maalesef çok zor. Bugün senin sadece gelirin TFF'den yayın geliri, bunu da hele hele beşinci sıraya oynayan bir takım için bu parayla geçinmek çok zor. Üretip satarsanız kulüp para kazanır. Üretip satan bir kulüp olmadık ama alıp satan bir kulüp olduk. Geçen sene 3 futbolcu kardeşimizi sattık, toplam 4 milyon 250 bin Euro bonservis geliri oldu” ifadelerini kaydetti.

Gevrek'in konuşmasının ardından mali tablo okunarak, görüşüldü. Kulübün 2018-2019 sezonu gelir ve gider tablosu 146 milyon TL olarak açıklandı. Mali tablo oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, kulüp divanı kurulu raporu, sicil kurulu raporu okunarak görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

Yıllık olağan mali genel kurulunda daha sonra 2019-2020 sezonunun tahmini bütçesi açıklandı. Tahmini bütçe 150 milyon TL olarak açıklandı. Tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.