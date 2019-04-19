Evkur Yeni Malatyaspor'dan borç açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor'da önümüzdeki günlerde yapılacak mali ve seçimli kongre öncesinde kulüp başkanı Adil Gevrek, geçen sezon açıkladıkları borç miktarının altında bir rakam duyuracaklarını söyledi.

Geçen yıl yapılan mali kongrede 25 milyon civarında bir borç tablosunun açıklandığı sarı-kırmızılı kulüpte, birkaç gün sonra yapılacak kongrede bu tablonun daha aşağıda çıkacağı açıklandı. Kulüp başkanı gevrek kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, ekonomik olarak iyi durumda olmak istediklerini vurgulayarak, "Bizim için kulübün tesisleşmesi ve mali yapısı saha içi sonuçlardan ve hatta şampiyonluklardan daha da önemlidir. Bu anlamda önümüzdeki günlerde kulübümüzün mali tablosunu yapacağımız kongremizde açıklayacağız. Tabi birçok kulübümüzün borç batağında yüzdüğü zor bir süreçte Allah'a şükür ki Evkur Yeni Malatyaspor bu konuda iyi bir görüntü ortaya koyuyor. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren söyledik, bugün anı şeyi tekrarlıyoruz. Malatyaspor'un ekonomik açıdan hiçbir zaman kötü bir tablo ortaya koyma lüksü olamaz. Biz Allah'ın izniyle birkaç gün sonra yapılacak kongremizde geçen sezonki borcun aşağısında bir rakam açıklayacağımızı öngörüyoruz. Buda bir çok şeyden daha önemli bir durum" diye konuştu.