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Evkur Yeni Malatyaspor'dan genç hocaya kanca

Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik adam arayışları sürerken, yeni bir isim sarı-kırmızıların gündemine geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik adam arayışları sürerken, yeni bir isim sarı-kırmızıların gündemine geldi. Malatya temsilcisi, Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile ilgilenmeye başladı.


Geçen sezon Hatayspor'u Spor Toto 1. Lig'e çıkaran, bu sezon da Süper Lig'in kapısından döndüren 42 yaşındaki teknik adam İlhan Palut'a Yeni Malatyaspor'dan teklif gittiği iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde adı Tayfun Korkut ile anılan Malatya ekibinin genç teknik adama menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü konuşulmuştu.


Yeni sezonda Ali Ravcı'nın sportif direktör olarak görevine devam etmesi yönünde kararın alınmasının ardından yeni teknik heyet için kollarını sıvayan Malatya yönetiminin, şimdide rotasını Hatayspor'un başarılı hocası İlhan Palut'a çevirdiği ileri sürülüyor. Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi.


Başkan Adil Gevrek'in önümüzdeki hafta Tayfun Korkut ya da İlhan Palut ikilisinden biriyle el sıkışacağı iddia ediliyor.

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