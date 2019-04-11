Evkur Yeni Malatyaspor'dan okul ziyareti

Okul konferans salonunda gerçekleşen buluşmada Teknik Direktör Erol Bulut, Yardımcı Antrenör Turgay Karslı, Robin Yalçın ve Barış Alıcı öğrenciler ile soru cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan teknik heyet ve futbolcular, kariyerlerine nasıl başladıklarını, kararlarını hangi şartlarda aldıklarını ve başarılara nasıl ulaştıklarını anlatırken, kariyer planı yapmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulundular.

Söyleşi sonrası program fotoğraf çekimi ve okul bahçesine ağaç dikimi ile sonlandı.