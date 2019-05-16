Evkur Yeni Malatyaspor'dan okul ziyareti

Malatya'nın en köklü liselerinden olan Sümer Lisesi, Evkur Yeni Malatyaspor futbolcularıyla okul öğrencilerini buluşturmaya yönelik bir organizasyon düzenledi.

Organizasyona sarı kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hakan Çalışkan ile futbolculardan Murat Yıldırım ve kaleci Ertaç Özbir katıldı.

Öğrencilerin sorularıyla terlettiği antrenör Çalışkan ve futbolcular hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu ifade ettiler.

Çalışkan, “Takım 3 haftadır galip geliyor, bu sürede neler değişti” yönündeki soruya, “Takımımızın başında daha önce de iyi bir teknik heyet vardır. Ancak bazen bu tür ayrılıklar olabiliyor. Ali Hocam ve biz zaten takımı tanıyorduk. Takımımızda oldukça karakterli futbolcular var. Bu durum işimizi daha da kolaylaştırıyor. Onlar zaten işini en iyi şekilde yapıyor. Biz sadece onlardaki iyi yönlerin ortaya çıkmasına yardımcı oluyoruz. Hepsine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“Devam etmek isterlerse elbette ki ilk tercihimiz burası olur”

Kaleci Ertaç Özbir ise Malatya'da olmaktan dolayı her zaman mutlu olduğunu belirterek, “Malatya'ya çok alıştım gerçekten. Burada önemli başarılara imza attım. Ancak sezon sonu sözleşmem bitiyor. Yönetimle oturup konuşuruz devam etmek isterlerse elbette ki ilk tercihimiz burası olur. İnşallah Malatya'da Avrupa macerasını hep birlikte yaşarız” ifadelerini kullandı.

“İnşallah benden daha iyi futbolcular gelir”

Orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise, Avrupa hedefine yakın olduklarını ve bunu gerçekleştirecek güçte olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu sözleşmesinin Mayıs sonu itibariyle bitecek olması konusuna da değinerek, “Benim de sözleşmem Mayıs sonu bitiyor. İnşallah benden daha iyi futbolcular gelir. Kalıp kalmayacağıma dair netleşmiş bir durum yok. Şuan planlarımı gitmek üzerine ayarladım. Burada bu sezon ki hedefimiz olan Avrupa hedefimizi de gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Çalışkan ve futbolculara okul yönetimi tarafından çiçek verildi.