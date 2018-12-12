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Evkur Yeni Malatyaspor'u lig ve kupada yoğun bir mesai bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ikinci maçını 19 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile oynayacak.


Spor Toto Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılılar, 5. Eleme Turu'nun ilk maçında sahasında Ankara ekibini Khalid Boutaib ve Eren Tozlu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda ikinci maçların programını açıkladı. Buna göre, E.Yeni Malatyaspor 19 Aralık Çarşamba günü Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlama saati 13.45 olarak açıklandı.


E.Yeni Malatyaspor'un ligdeki Antalya maçının ardından kupa müsabakası için Ankara'ya gideceği, oradan Malatya'ya dönmeyerek ligin son maçı için hazırlıklarını il dışında sürdüreceği belirtildi.

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