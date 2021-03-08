Evlerinin geçimine katkıda bulunan kadınlara çiçek

Malatya'nın Darende İlçesinde, emekleriyle evlerini geçimine katkıda bulunan kadınlar ziyaret edilip çiçek hediye edildi.

Nuray Ateş isimli kadın başkanlığındaki bir grup kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, emekleriyle evlerinin geçimine katkıda bulunan kadınları ziyaret edip çiçek hediye ettiler.

Kadın olmasına rağmen hayvancılık yaparak kendi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Sevda Semerci, Pastane çalıştıran Ebru Mede, Emekli Öğretmen Selma Çalışkan, Kadın Kuaförü ve Güzellik Salonu Sahibi Gülbeyaz Dizdar, kendi imkânları ile ürettiği gıda ürünlerini satarak eşine destek olan Saadet Yıldırım ziyaret edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan kadınlar, emekleri ile evlerinin geçimine katkıda bulunmalarından dolayı kutlayıp çiçek hediye ettiler.