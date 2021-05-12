Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı ev gözlerinin önünde yanan Evsa Tekin, yangını gözyaşı içerisinde izledi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesinde meydana geldi. 70 yaşındaki KOAH hastası Mahmut Tekin'in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında, Mahmut Tekin'in 6 kişilik ailesinin yaşadığı ev kısa sürede kül oldu. Tekin'e ait solunum cihazları da yangında zarar gördü. Mahmut Tekin'in torunu Evsa Tekin de ailesiyle birlikte yaşadığı evin yanışını gözyaşı içerisinde izledi. Yakınlarıysa küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmamasıysa olası can kaybını önledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili incele başlattı.