E.Y. Malatyaspor Avrupa için Bursa engelini aşmak istiyor

Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da hazırlıkları devam ediyor.

Teknik sorumlu Ali Ravcı yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcuların moralli ve istekli oluşları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu arada Ali Ravcı eksiklerden dolayı ideal kadro oluşturmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda sakat ve cezalı oyuncuların yanı sıra formsuz oyuncuların da sayısının fazla oluşu teknik sorumlu Ali Ravcı'yı zorunlu olarak revizyona itecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarını öne sürüp antrenmana katılmayan Adem Büyük, Guiherme, Donald ve Pereira'nın Bursaspor maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.

Bu arada E.Y. Malatyaspor'un Avrupa kupalarına katılabilmek, Bursaspor'un ise küme düşmeme adına büyük önem verdiği 90 dakikaya taraftarların ilgi göstermesinin bekleniyor.