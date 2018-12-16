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E.Y. Malatyaspor kulüp binasına düzenlenen silahlı saldırıya tepkiler

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Aday adayı Emrah İnce, E.

Y. Malatyaspor Kulübü binasına düzenlenen silahlı saldırı olayını kınayarak, "Birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacaktır" dedi.


AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Aday adayı Emrah İnce, yaptığı açıklamada dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce E.Y. Malatyaspor Kulübü binasına düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Saldırının Malatya insanını derinden üzdüğünü vurgulayan İnce, "Malatya'mızın ortak değeri olan E.Y. Malatyaspor Kulübü'ne karşı düzenlenen bu saldırı özünde tüm Malatyalılara yapılmış bir saldırıdır. Bir huzur kenti olan Malatya'mızda böylesine menfur bir saldırın cereyan etmesi bizleri derinde üzmüştür. Provokatif bir eylem olarak değerlendirdiğimiz bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede yakalanarak gerekli cezayı alacaklarına olan inancımız tamdır.Huzur kenti olan Malatya'mızın birlik ve beraberliğini kimse bozamayacaktır" diye konuştu

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