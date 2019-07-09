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E.Y. Malatyaspor'dan Danijel Aleksic'e duygusal veda

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımına transfer oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcusuna resmi hesabından yayınladığı kliple veda etti.


E.Y. Malatyaspor'a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic, Al Ahli takımından gelen teklife 'evet' diyerek Suudi Arabistan'a gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, takımda yer aldığı süre zarfında büyük verim aldığı oyuncusuna duygusal bir kliple veda etti.


Yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç oyuncu, 7 de asist yaptı.


Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

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