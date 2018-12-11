E.Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında önemli bir galibiyet alarak, haftayı beşinci sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ligin 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile kanat oyuncusu İssiar Dia katılmazken, kasığındaki yırtık nedeniyle bir süredir tedavisi devam eden sol kanat oyuncusu Adem Büyük takımdan ayrı düz koşu yaptı. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan merkez orta saha oyuncusu Guilherme ise kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular yarı alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Kasığındaki birinci derece yırtık nedeniyle Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyemeyen takım kaptanı Adem Büyük'ün Antalyaspor maçında forma giyip giyemeyeceğinin maç saatine kadar netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen orta saha oyuncuları Mitchell Donald ile Danijel Aleksic, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.