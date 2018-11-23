E.Yeni Malatyaspor çıkışını sürdürmek istiyor

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zirveyi yakından takip eden iki takımın maçında kazanan zirve yarışına orta olacak.

Süper Lig'de 12 hafta sonunda dördüncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor, araya Trabzonspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle girmişti. Yeni Malatyaspor, 3'ü Süper Lig, 1'i ise Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 4 karşılaşmada 4 galibiyet aldı.

Ligin 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0, 11'inci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 12. haftada sahasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında ise sahasında Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Oynadığı son 4 karşılaşmada rakip ağlara 9 gol bırakan Yeni Malatyaspor, kalesinde ise gol görmedi.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.

Ligin en golcü takımı Kasımpaşa

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 22 puan topladı ve milli arayı üçüncü sırada tamamladı.

İstanbul temsilcisi, ligde 12 haftalık bölümde 7 kez galip gelirken, 1 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, 12 haftada 26 gol atarak, şu anda ligin en golcü takımı konumunda. Paşa, Spor Toto Süper Lig'de son 5 karşılaşmada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1'de mağlubiyet aldı.

İstanbul ekibi sahasında Göztepe'yi 3-1, Akhisarspor'u 5-0, deplasmanda ise Bursaspor'u 2-1 mağlup ederken, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve Antalyaspor'a sahasında 2-1 yenildi.

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'yı hiç yenemedi

Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaştı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2 kazanırken, ligin ikinci yarısında Malatya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, iç sahada 15, toplamda ise 16 maçtır gol bularak, Süper Lig tarihindeki en uzun serilerini yaşıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üç maçlık galibiyet ve kalesini gole kapama serisi yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ı 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Trabzonspor'u ise 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig'de yer alan diğer İstanbul takımlarıyla oynadığı dört maçtan yedi puan çıkarttı. Sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in ilk 12 haftasında ceza sahası dışından en çok gol atan takım Kasımpaşa, ceza sahası dışından 8 gol bulurken, Evkur Yeni Malatyaspor ise kalesinde gördüğü 10 golün sadece birini ceza sahası dışından yedi.

Geçen sezon Kasımpaşa forması giydiği Süper Lig maçlarında 12 gol atıp takımına 8 puan kazandıran Mbaye Diagne, bu sezon kaydettiği 12 golle İstanbul ekibinin hanesine 10 puan yazdırdı.

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında iki gol atan ve iki asist yapan Evkur Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında dört gole katkı sağlayan ilk isim oldu.