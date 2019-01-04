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E.Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor

Ligin ilk yarısında 29 puan toplayan ve averajla üçüncü sırada yer alan E.

Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Sarı kırmızılılar, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında akşam bir çalışma gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular güç, kuvvet ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Antrenmana izinli olan Guilherme ve Mina katılmazken, iki oyuncunun bugün Antalya'da olmalarının beklendiği ifade edildi.


12 Ocak'a kadar kamp çalışmalarına devam edecek olan sarı kırmızılılar 13 Ocak'ta Malatya'da Bodrumspor ile kupada oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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