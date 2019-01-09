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E.Yeni Malatyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren E.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren E. Yeni Malatyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.


Ligin ilk yarısında 29 puan toplayan ve averajla üçüncü sırada yer alan E.Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ile başladı. Dün Denizlispor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcuların düz koşu yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular dayanıklılık çalışması yaptı.


Antrenmana Guilherme ve Mina katılırken, iki futbolcunun da kampa geç katıldıkları için özel programa tabi tutuldukları belirtildi.


Sarı-kırmızılı takım kamptaki ikinci hazırlık maçını Cuma günü oynayacak. İlk hazırlık maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden E.Yeni Malatyaspor, 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.


12 Ocak'a kadar kamp çalışmalarına devam edecek olan sarı kırmızılılar 13 Ocak'ta Malatya'da Bodrumspor ile kupada oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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