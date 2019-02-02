E.Yeni Malatyaspor-İM Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Malatya'da karşı karşıya gelen EY. Malatyaspor ile İM. Kayserispor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. İM. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, bir Anadolu takımı olan Malatyaspor'un ligde iyi bir performans göstermesinden övündüklerini söyledi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının çok önemli olduğunu dile getire Karaman, “Güzel bir golle öne geçtik daha sonra 2 pozisyonumuz oldu ama bunları değerlendirebilirdik. İçeri 2-1 yada 3-1 girebilirdik ancak frikikten oyuncu kendi bireysel yeteneği ile güzel bir gol attı. İkinci yarı iki teknik adamın da taktik savaşı haline dönüştü. 90 dakikaya bakarsak burada alınan 1 puan bizim çok çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir çok oyuncu başka bölgelerde oynamak durumunda kalıyor. Bundan dolayı da disiplin içinde oynayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bulut: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Kayserispor karşısında 3 puan hedefi ile çıktıklarını ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, “İlk yarıda rakip takım öne geçti, sonra yakaladık, baskı kurduk 2. golü attık ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı” ifadelerine yer verdi. Oyunun 75 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu dile getiren Bulut, “Burada geçen sene çok farlı bir takım vardı, bu seneki çok farklı bir takım var. Kendini geliştirebilen bir takım var. Yeni gelen arkadaşlar iyi adapte oldu, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz, kendimizi geliştireceğiz, hatalarımızdan ders alacağız” şeklinde konuştu.