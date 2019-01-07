E.Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle ikinci yarı öncesi iddialı

Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı kalecisi Fabien Ceddy Farnolle, ligin ikinci yarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk yarıda yakaladığımız başarının tesadüf olmadığını göstererek, takımı daha iyi yerlere taşıyacağız” dedi.

Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir grafik sergileyen Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor. Kampta kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı ekibin Beninli kaleci Fabien Ceddy Farnolle, iddialı konuştu. Farnolle, takım olarak iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek, “Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde tamamladık. Ligin ikinci yarısını daha iyi geçirmeye çalışacağız. Çalışmalarımızı da o yönde sürdürüyoruz. Kamp çalışması verimli geçiyor. İkinci yarıya iyi başlamamamız için hiçbir neden yok. Onun için iyi çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısında, ilk yarıda yaptıklarımızın tesadüf olmadığını kanıtlamaya çalışacağız” dedi.

“Beyin olarak Sivasspor maçıydı”

Farnolle, ligin ilk yarısında en zorlandığı karşılaşmanın D.G. Sivasspor maçı olduğunu kaydederek, “Beyin olarak Sivasspor maçıydı. Bir de Alanyaspor maçı, orada bir hayli müdahalelerim oldu” dedi. Penaltı kurtarışlarıyla dikkat çeken başarılı eldiven, penaltı anında yaşadıklarıyla ilgili, “Penaltı olduğu zaman amacımız onu kurtarmak. Her türlü haliyle penaltıyı kurtarmak istiyorum. Bunun için konsantre oluyorum, futbolcuyu son ana kadar bekliyorum. Buna öz güvende aşıladığınız zaman şuana kadar penaltı konusunda başarılı olduğumu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Bu kulübün iyi yerlere gelmesini sağlayacağız”

Fabien Farnolle, Malatya ve Malatyalıları çok sevdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sahada ruhunuzu ortaya koymanız gerekiyor. Ben her maçta sahada o ruhu yansıtmaya çalışıyorum. Sonuçta biz bu kulüp için varız. Daha da çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu kulübün iyi yerlere gelmesini sağlayacağız. Malatya halkına da çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıktılar, bende onun karşılığını sahada performansımla vermeye çalışıyorum.”

“Burada kalmak isterim”

Tecrübeli kaleci, kariyer planlamasına ilişkin ise, "Futbol kariyerinde planlama yapmak ne kadar doğru bilmiyorum, tabii ki hedefleriniz olacak ama planlama size bağlı olmuyor. Çünkü bunun içerisinde sakatlıklar, kötü performanslar, şansızlıklar var. Şu anda ki tek hedefim burada iyi bir performans sergilemek. Kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, hocalarımız benden memnunlarsa tekrar masaya oturup sözleşme imzalarız. Ben buraya alıştım ve çok sevdim. Tabii yeni sözleşme için kararı verecek olan ben değilim. Ben kendi yükümlülüğümü yerine getirip, sahada en iyisi olmaya çalışıyorum. Bunun kararını başkaları verecek, ben tüm samimiyetimle burada kalmak isterim” değerlendirmesinde bulundu.