E.Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'nin başarılı performansı

Yeni Malatyaspor''un başarılı kalecisi Fabien Ceddy Farnolle, penaltı kurtarışlarıyla dikkatleri çekiyor. Şuana kadar Spor Toto Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada görev aldı. Farnolle, 19 haftalık bölümde Yeni Malatyaspor aleyhine verilen 8 penaltıdan 3'ünde gole izin vermedi.

Spor Toto Süper Lig'de 13 karşılaşmada bin 170 dakika görev alan Farnolle, 3 penaltı atışında gole izin vermedi. Başarılı eldiven, ligin ilk yarısında 2, ikinci yarısında ise 1 penaltı atışında kalesinde devleşti. Spor Toto Süper Ligin ilk yarısında Yeni Malatyaspor aleyhine 7 kez penaltı çalınmıştı. Bu penaltılardan 3'ü golle sonuçlanırken, 3'ünde kaleci Farnolle gole izin vermedi. 1 penaltı atışında ise top direkt dışarıya gitti.

Yeni Malatyaspor'un başarılı file bekçisi Fabien Farnolle, 8.haftada Yeni Malatya Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın 74.dakikada Muhammet Demir'in kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi. Benin asıllı kaleci, ligin 11.haftasında bu kez Aytemiz Alanyaspor ile deplasmana oynanan karşılaşmada, 35.dakikada Cisse'nin kullandığı penaltıda devleşti ve topu kurtararak, takımının 3 puanı almasında büyük bir rol oynadı. Yeni Malatyaspor, aleyhine ligin 19.haftasında İstanbul'da Fenerbahçe'yle oynanan karşılaşmada penaltı kararı verildi. Mehmet Ekici'nin kullandığı penaltı atışında Fabien Farnolle bir kez daha gole izin vermedi.