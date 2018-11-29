E.Yeni Malatyaspor lig ve kupada zorlu maçlara çıkacak

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 21 puan toplayarak kendisine 5. sırada yer bulan E.Yeni Malatyaspor'u ligde ve kupada zorlu maçlar bekliyor.

Sarı-kırmızılılar ligin 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile puan mücadelesine çıkacak. Ligde zor günler geçiren Akhisar'a karşı taraftarı önünde kaybetmek istemeyen Malatya ekibi hazırlıklarını bu yönde sürdürüyor.

E.Yeni Malatyaspor Akhisar müsabakasının ardından 6 Aralık Perşembe akşamı 18.30'da bu kez kupa mesaisi yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda sahasında Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, çift ayaklı maçın ikincisine avantajlı çıkmak için galibiyet hesapları yapıyor.

Malatya ekibi bu maçın ardından Süper Lig'in 15. haftasında bir diğer Doğu Anadolu temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Büyükşehir Belediye Erzurum -E.Yeni Malatyaspor karşılaşması 9 Aralık Pazar 13.30'da oynanacak.