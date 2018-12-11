E.Yeni Malatyaspor ligde kafayla en fazla gol bulan 2. takım

Yeni Malatyaspor topladığı 25 puanla haftayı 15. haftayı 5. sırada kapatırken, ligde bulduğu gollerin 7'sini ise kafayla atarak bu alanda Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, 15 haftada topladığı 25 puanla Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Sarı- kırmızılılar, yüksek bütçeli takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekerken, bu sezon ortaya koyduğu mücadeleyle de alkış alıyor. Süper Lig'de geride kalan 15 hafta sonunda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, bulduğu gollerin ise 7'sini kafayla atarak bu alanda 9 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

Deplasmanda 11 puan

Bu sezon sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup eden, zirvedeki Medipol Başakşehir'den ise deplasmanda 1 puan alan sarı-kırmızılılar, ligdeki yükselişini sürdürüyor. Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında önemli bir galibiyet alan Malatya temsilcisi, puanını 25'e yükseltirken, deplasmandaki 11. puanını da almış oldu. Dış sahada şuana kadar 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet elde etti.

Erzurumspor galibiyetiyle deplasmandaki 3. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor, dışarıda en fazla puan toplayan 4 takım içerisinde yer alıyor. Malatyaspor, rakip sahada oynadığı 8 karşılaşmada rakip ağları 9 kez havalandırırken, kalesinde de 9 gol gördü.

Deplasmanda Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ağlarına 3'er gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki en farklı mağlubiyetini ise İstanbul ekibi Kasımpaşa karşısında 3-0'lık skorla almıştı.