E.Yeni Malatyaspor sahasında büyüklere geçit vermiyor

Yeni Malatyaspor, bu sezon sahasında dört büyük olarak adlandırılan takımlara karşı ortaya koyduğu mücadele ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren E.Yeni Malatyaspor, geride kalan 21 haftada 34 puan toplarken, haftayı dördüncü sırada tamamladı. Ligde iyi bir ilk yarı geçiren sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. İkinci yarıda oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, ligin 22. haftasında 15 Şubat Cuma günü 20.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bu sezon sahasında büyüklere puan vermedi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 'dört büyükler' olarak adlandırılan takımlara karşı sahasında aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Şu ana kadar sahasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, bu takımlara karşı oynadığı karşılaşmaların hepsini kazandı. Malatya temsilcisi, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti.

Ligde şu ana kadar sahasında 10 karşılaşmaya çıkan E. Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken, 3'ünde berabere kaldı ve 1'inde de puan alamadı.

Sadece Fenerbahçe'ye kaybetti

E. Yeni Malatyaspor, geçen sezonda ligde 'dört büyük' diye adlandırılan takımlara karşı sahasında iyi sonuçlar almıştı. Geride kalan sezon sahasında Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile berabere kalırken, sadece Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

Malatya ekibi, 2017-2018 sezonunda sahasında Trabzonspor'u 1-0, Galatasaray'ı ise 2-1 mağlup ederken, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon sahasında sadece Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu.