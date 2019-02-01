E.Yeni Malatyaspor, T. Mobilya Kayserispor maçına hazır

Yeni Malatyaspor, yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 32 puanla üçüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20. haftasında yarın 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran takımdan ayrı düz koşu yaptı. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan defans oyuncusu Murat Akça ise tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmanın ardından tamamlandı.

Adem Büyük'e taraftarlardan destek

Öte yandan takımın dün gerçekleşen antrenmanında takım kaptanı Adem Büyük'e taraftarlar tarafından sevgi gösterileri vardı. Antrenmanı ziyaret eden sarı-kırmızılı taraftarlar, bir televizyon programında sert eleştirilere maruz kalan Adem Büyük'e moral vererek destek oldu. Adem Büyük, taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.