E.Yeni Malatyaspor transfer çalışmalarına başladı

Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer çalışmalarına yönetimin bu hafta daha da yoğunlaşacağını ifade ederek, “Bizim, yönetim ve transfer komitemizle belirlediğimiz isimler var. Analiz ettiğimiz, izlediğimiz, izlettirdiğimiz oyuncular var” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Bulut, “Erzurum deplasmanı gerçekten zor bir deplasman. Bunu daha öncede söylemiştim. Oraya giden takımlar zorluk yaşıyor. Biz de, zor dakikalar geçireceğimizi biliyorduk. Nitekim ilk 15-20 dakikada o şekilde gerçekleşti. Ondan sonra oyunu dengeledik ama yine basit bir hatadan dolayı penaltıdan golü yedik. Devre arasında futbolcularımla konuştum onlara ‘ben ne kadar kendilerine güveniyorsam, kendilerinin de kendilerine o kadar inanıp, güvenmeleri gerektiğini, bu maçın ilk olmasını ve geriden gelip maçı kazanmamız gerektiğini' söyledim. Onlarda sağ olsunlar ikinci yarı sahaya çıkıp, müthiş bir performans göstererek maçı çevirdiler” dedi.

“İlk sıraya çıkmak istiyoruz”

Bulut, attıkları goller üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Gol yememek için defans anlamında çalıştığımız gibi hücum anlamında da çalışıyoruz. Tabii kafayla Beşiktaş'tan sonra en çok kafayla gol atan ikinci takım olmak güzel. İnşallah bunu daha da geliştirip, ilk sıraya çıkma gayretini gösteririz” diye konuştu.

“Hedefimiz ilk 10”

Bulut, bir gazetecinin ‘Takım bundan sonra hangi hedefe oynayacak' sorusuna, “Biz, ‘hedefimiz yok' demedik, hedefimiz var. Hedefimiz, ilk 10'da olmak. Her zaman söylediğim şey. Ben daha önceden bir açıklama yaptım; ilk yarıda kalan iki maçımız var, inşallah onları kazanırız, ardından yapacağımız transferlerle birlikte ikinci yarının ilk 7 haftası nasıl geçecek ondan sonra daha net bir tablo önümüzde olacak” şeklinde cevap verdi.

“En iyisini yapmaya çalışıyoruz”

Takımdaki eksiklere ilişkinde değerlendirmede bulunan Bulut, şunları söyledi:

“Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Bu haftada Aleksic ve Donald kart cezalarından dolayı bizimle olamayacak. Adem Büyük'ün durumuna bakacağız. Konuyla ilgili doktorumuzla bir toplantı yapacağız. Bizimle olamayacak gibi gözüküyor. Kasığında birinci derece yırtığı vardı, onun tedavisine devam ediliyor. Biz zorluklardan bir şeyler yapmaya alışığız. Geçen sezondan buyana o zorluklarla mücadele ettik. En iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

“Hücumda da iyi işler yapıyoruz”

Bulut, defansif anlamda olduğu gibi hücuma da iyi işler yaptıklarını ifade ederek, “Zaman zaman topa sahip oluyoruz. Rakibe de topu veriyoruz ve topun arkasına geçiyoruz. Top bizdeyken, topa sahip olma yüzdemizi geliştirmemiz lazım. Topla rakip kaleye gitme, hücum anlamında kendimizi geliştirmeliyiz. Defansif anlamda iyi işler yapıyoruz ama bugün tabloya baktığınızda 23 gol atan bir takım var. İlk 5'in içerisindeyiz. O yüzden ‘Evkur Yeni Malatyaspor hücumda az işler yapıyor' lafına asla bakmamak lazım. İlk 5'teyseniz demek ki hücumda da iyi işler yapıyorsunuz. Kendimizi hem hücum hem de defans anlamında geliştireceğiz” dedi.

Transfer çalışmalarına da değinen Bulut, şunları söyledi:

“Bizim, yönetim ve transfer komitemizle belirlediğimiz isimler var. Analiz ettiğimiz, izlediğimiz, izlettirdiğimiz oyuncular var. O isimlerin üzerinde bu hafta yönetimimizin daha fazla yoğunlaşacağını düşünüyorum. 1-2 transferle bitmeyeceğini söyleyebilirim.”