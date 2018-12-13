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E.Yeni Malatyaspor'a moral desteği

Malatya Atatürk Ortaokulu öğrencileri E.

Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan E.Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret eden minik öğrenciler, teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Sarı-kırmızılı takım ligin 16. haftasında pazar günü 13.30'da Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği müsabakanın hazırlıkları sürdürürken, zorlu karşılaşma öncesi sürpriz konukları vardı.


Atatürk Ortaokulu öğrencileri Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren takımı ziyaret ederek moral desteği verdi. Okul müdürü Fahrettin Tunç, öğretmenler ve öğrenciler antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulunurken, Antalyaspor maçında başarılar diledi.


Sportif Direktör Ali Ravcı ile Teknik Direktör Erol Bulut ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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