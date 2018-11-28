E.Yeni Malatyaspor'da Akhisarspor mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, 14. haftada oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve pas ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç ile idmanı noktaladı. Çalışma öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, Kasımpaşa maçında kötü performans sergileyen bazı isimleri uyararak, kendilerini toparlamalarını istedi.

Yapılan antrenmanda uzun süre takımdan ayrı kalan Donald'ın yanı sıra Guilherme de takımla birlikte çalıştı.

İdmana milli takımda sakatlanan Arturo Mina katılmazken, Ekvadorlu futbolcunun bu haftaki antrenmanlarda yer almayacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.