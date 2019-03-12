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E.Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

E.

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışma şeklinde geçti. Sakatlıkları bulunan Kamara ve Mina'nın yer almadığı çalışmaya sakatlığı nedeniyle takımdan uzun süredir ayrı olan Bifouma da katıldı. Kamara'nın tedavisi için İstanbul'a gittiği ve hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçına yetişeceği bildirildi.


Antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan Erol Bulut, artık silkinip kendilerine gelmeleri gerektiğin söyledi. Düz koşu - ısınma hareketleri ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma programının uygulandığı antrenmanın son bölümünde ise taktik çift kale maç yapıldı.


eni Malatyaspor'da Eren Tozlu sarı kart cezalısı olduğu için Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

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