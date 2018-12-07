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E.Yeni Malatyaspor'da BB Erzurumspor maçında 3 önemli eksik

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü saat 13.30'da B.B. Erzurumspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.


Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Adem Büyük'ün BB Erzurumspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği belirtildi.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan çalışma taktik şeklinde geçerken Teknik Direktör Erol Bulut öğrencilerine bazı uyarılarda bulundu. Kupa maçında galip gelinmesine rağmen takımın performansından memnun kalmadığını açıklayan Bulut, bazı oyuncularla bire bir görüşmeler yaptı.


E. Yeni Malatyaspor'da BB Erzurumspor karşılaşmasında sarı kart cezalıları Guilherme Marguez ve Khalid Boutaib forma giyemeyecekler.

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