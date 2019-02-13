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E.Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

E.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Michael Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran'ın yanı sıra salı günü gerçekleştirilen antrenmanda darbe alan Aboubakar Kamara katılmadı. Hastalığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Robin Yalçın ise çalışmada yer aldı.


Beşiktaş karşılaşmasında kart cezalısı olan kaleci Fabien Ceddy Farnolle'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Michael Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran kadroda yer alamayacak. Antrenmanda aldığı darbe nedeniyle bir gün dinlendirilecek olan Aboubakar Kamara'nın ise kadroda yer alabileceği öğrenildi.


Sarı-kırmızılı takımda düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik ağırlıklı çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.



Maço Orhan eşini Erol Bulut'la telefonda görüştürdü


Bu arada takımın bütün maçlarına eşiyle birlikte gelen Orhan Mutlu, eşi Fatma Mutlu'yu telefonla arayarak, Bulut ile görüştürdü. Bulut, antrenmanda olduklarını ifade ederek, Fatma Mutlu'dan kendileri için dua etmelerini istedi. Fatma Mutlu, "Rabbim sizleri utandırmasın. Kurban olduğum Allah sizleri yormasın. Allah'a emanet olun" diyerek Malatya temsilcisine başarı diledi.

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