E.Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş yenme planları

haftasında yarın 20.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında E.Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, sahasında taraftarının desteğiyle 3 puanı alarak galibiyet özlemine son vermek istiyor.

E.Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Michael Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran katılmadı. Dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Aboubakar Kamara ise çalışmada yer aldı.

Beşiktaş karşılaşmasında kart cezalısı olan kaleci Fabien Farnolle'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Michael Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran kadroda yer alamayacak. Antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan Aboubakar Kamara'nın son durumunun ise iyi olduğu, Beşiktaş maçında sahada olacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımda düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, yarı alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik ağırlıklı çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.